Bordadeiras de casa com aumento de 6% em 2024

O Governo Regional já fez publicar no diário oficial da Região, JORAM, a portaria conjunta (n.º 65/2024 de 22 de Fevereiro) das secretarias de Agricultura e Ambiente e de Inclusão e Juventude, que vem definir os aumentos do trabalho prestado pelas bordadeiras de casa.

Em média, há um aumento de 6% para o bordado e de 5,5% para a tapeçaria.

Os dois principais argumentos do Governo Regional, na fundamentação da decisão são: “O sector do Bordado da Madeira mantém a tendência de indicadores que permitem verificar a melhoria da situação económica ocasionada pela quebra abrupta da procura de bens, no passado, e que traduziram um impacto direto e manifesto no setor do comércio do Bordado da Madeira” e “as condicionantes e envolventes, nomeadamente os custos com os factores de produção, como também os preços do custo médio de vida, evidentes na inflação sentida, aconselham a revisão destas, procede-se a atualização dos valores remuneratórios mínimos a pagar às Bordadeiras de Casa”.

Eis as novas tabelas remuneratórias das bordadeiras: