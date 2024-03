Clima instável continua neste domingo

Após ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a actualização da situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, a Capitania do Porto do Funchal prolongou até ao final da tarde de amanhã, domingo, mais precisamente até às 18 horas, o aviso de agitação marítima forte.