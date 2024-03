PTP alerta para 'companhias' "sinistras" e "pouco recomendáveis" de Montenegro

A candidatura do PTP Madeira à Assembleia da República criticou esta terça-feira, 5 de Março, o apoio e as companhias do candidato da Aliança Democrática, Luís Montenegro, lembrando que "é melhor andar só do que mal acompanhado".

Em nota emitida, o partido refere-se a Pedro Passos Coelho e a Durão Barroso como uma "figura sinistra" e uma "pessoa pouco recomendável", respectivamente. O primeiro, ex-Primeiro Ministro português e ex-presidente do PSD, é tido como o responsável por "lançar milhares de pessoas à miséria", enquanto o segundo, ex-Primeiro-Ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia, é apontado como "co-responsavel pela morte de 300 mil iraquianos na guerra imperialista dos EUA contra o sadam hussein em 2003".

O PTP pede aos portugueses que "abram os olhos" em relação a Luís Montenegro.