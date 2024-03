A Biqueira vai estar no Mercadinho da Camacha no domingo

No dia 10 de Março, entre as 11h30 e as 13, A Biqueira marcará presença no Mercadinho da Camacha, para a divulgação da gastronomia tradicional madeirenses e dos produtores locais da época.

Numa nota enviada à comunicação social é explicado que a receita a ser distribuída, neste domingo, trata-se do tradicional caldo regional, uma comida de conforto para os dias frescos, numa época me que por tradição são recomendados menos excessos.

"O caldo de carne é feito com as partes menos nobres da vaca, normalmente peças com osso, que por serem mais acessíveis facilmente chegavam à mesa dos madeirenses", refere a nota.

O Mercadinho da Camacha está aberto ao público de quinta-feira a domingo, entre as 9h e as 18h (horário de Inverno).