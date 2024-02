Alexandre Camacho fica fora do ‘regional’ de ralis

O campeão regional de ralis Alexandre Camacho não vai competir no Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024, confirmou o piloto hoje ao DIÁRIO.

Em contacto telefónico feito ao início da tarde de hoje, o piloto confirmou aquilo que já se falava há algum tempo nos meandros dos ralis, explicando que não estão reunidas as condições para estar à partida para o campeonato.

Segundo o piloto, todas as épocas há esta incerteza sobre se consegue reunir apoios para competir, vincando que este ano isso não foi possível de concretizar.

O facto de Pedro Calado, habitual navegador de Alexandre Camacho nos últimos anos, ser um dos arguidos no mediático processo de alegada corrupção, numa investigação levada a cabo pelo DCIAP, que inclusivamente levou à sua demissão do cargo de presidente da Câmara Municipal do Funchal, terá, naturalmente, pesado neste desenlace. Mesmo que Calado já tivesse, por diversas vezes, manifestado a intenção de deixar os ralis por via das suas responsabilidades políticas.