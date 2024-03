Rampa Regional da Camacha adiada para Abril

A 6.ª Edição da Rampa Regional da Camacha/IC Publicidade 2024, agendada para os dias 22 e 23 de Março foi adiada, “por motivos de ordem logística”, anunciou hoje o ACCS – Automóvel Club Concelho de Santacruz.

“Por motivos de ordem logística, o ACCS viu-se na necessidade de encontrar uma nova alternativa para a instalação do Parque de Assistências. Por este motivo e porque queremos honrar o nosso compromisso com todas as entidades públicas, patrocinadores, concorrentes e público, somos forçados a mudar de data da prova”, refere a organização na nota remetida esta tarde às redacções.

O ACCS revela ainda que “após consulta aos vários órgãos da modalidade", a prova irá realizar-se no próximo mês, mais concretamente nos dias 19 e 20 de Abril de 2024.