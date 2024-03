BE defende bem-estar animal na Constituição Portuguesa

A candidatura do Bloco de Esquerda-Madeira à Assembleia da República esteve hoje no jardim da mata da Nazaré, no Funchal, onde defendeu a inclusão do bem-estar animal na Constituição da República Portuguesa.

Na iniciativa dedicada à causa animal, a cabeça-de-lista e coordenadora do BE pelo círculo eleitoral da Madeira, Dina Letra, começou por recordar que esta é "uma das conquistas" da acção do partido, mas que "é preciso mais". E argumentou: "É preciso incluir o bem-estar animal na nossa Constituição, para que quem comete crueldade contra animais seja punido, é preciso médico veterinário em todos os municípios e que haja centros de recolha, também, em todos os municípios, para que os animais que são abandonados tenham acesso a cuidados, possam ter acesso à esterilização e ter condições para ficar."

A proposta do 'Bloco' também passa por "criar uma rede de cuidados médicos-veterinários para quem tem menos rendimentos, para que os animais dessas pessoas possam ser cuidados e tratados", além de apontar a necessidade de "as associações da causa animal possam ter acesso à Lei do Mecenato, para que desta forma recebam donativos e possam fazer actividade, que é meritória e ajuda tanto a sociedade", concluiu.