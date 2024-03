Aviso de agitação marítima prolongado até à noite de domingo

A previsão do IPMA para a agitação marítima para a costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, que neste momento está a terminar a primeira fase de aviso amarelo, antes do agravamento que se sentirá na noite de sábado para domingo até às 9h00 desse dia de eleições, também vê prolongado por mais algumas horas o aviso amarelo a fechar este período.

Com ventos que vêm de Norte, as ondas poderão atingir altura significativa de até 11 metros, motivo para o aviso laranja, depois baixando para 4 a 5 metros até às 21 horas de domingo.

Também a Capitania do Porto do Funchal, após receber informação do IPMA, emitiu um aviso de mau tempo, no caso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira o qual corresponde a vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção, pelo que recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

Além disso, tendo em conta a persistência da ondulação forte, a Capitania mantém as recomendações que têm sido repetidas "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

Nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;