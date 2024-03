Casa de Saúde São João de Deus tem 328 doentes internados

A Casa de Saúde S. João de Deus está a assinalar, este ano, os 100 anos da sua inauguração oficial e a dar seguimento às comemorações dos seus 100 anos (chegaram cá, de forma definitiva, em Fevereiro de 1922), que tiveram início em 2022. Amanhã, dia 8 de março, é celebrado o dia do fundador da Ordem S. João de Deus.

Uma cerimónia que contará com a presença do presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a partir das 12 horas, conforme nota à imprensa recebida esta tarde.

Em 2023, a Casa de Saúde celebrou com vários eventos, inclusive as X Jornadas de Saúde Mental e Psiquiatria RAM. Por sua vez, a inauguração oficial da Casa de Saúde foi a 10 de Agosto de 1924, estando agora a comemorar-se os 100 anos.

A Ordem S. João de Deus está presente nos cinco continentes, em cerca de 170 países, com cerca de 400 Centros de assistência em saúde e social.

A Casa de Saúde São João de Deus tem, presentemente, 328 doentes internados: 31 Utentes a fazer o programa do tratamento álcool; 24 Utentes dos Cuidados Continuados gerais e integrados; 15 Utentes com drogas – NSP – novas substâncias psicoativas; 45 doentes com doença mental aguda – esquizofrenias, depressão, distúrbios de personalidade; e 200 Utentes com natureza psicogeriátrica, paliativos, doença mental crónica, doentes inimputáveis perigosos.