Casa de Saúde São João de Deus celebra o dia do seu fundador

A Casa de Saúde São João de Deus celebra, esta sexta-feira, o dia do seu fundador com um programa que conta com várias iniciativas. Recorde-se que a Ordem Hospitaleira São João de Deus foi fundada em Espanha por um português de nome João Cidade, tendo iniciado os trabalhos assistenciais de doentes mentais, carenciados, debilitados e sem abrigo, no ano de 1538, na cidade de Granada, sul de Espanha. Na Madeira, o o Instituto S. João de Deus comemora este ano 100 anos de dedicação Hospitaleira.

As comemorações têm início pelas 11 horas, na capela da Casa de Saúde com a Celebração Eucarística na Solenidade de São João de Deus. A cerimónia será presidida pelo Bispo do Funchal.

De seguida será feita a bênção de uma viatura para pessoas portadoras de deficiência, com a participação de muitos Benfeitores.

Por fim. haverá um almoço convívio com a Família Hospitaleira de S. João de Deus e convidados.

José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque vão estar presentes nestas cerimónias, bem como Pedro Ramos e Ana Sousa.