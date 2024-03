Carrinha furtada no Funchal

Uma carrinha de caixa aberta com a matrícula QG-04-90, de marca ‘Bedford’, foi furtada na noite da passada quarta-feira no Caminho do Poço Barral, no Funchal, nas imediações do posto de abastecimento de combustível.

O proprietário referiu ao DIÁRIO que deixou a viatura ali estacionada por volta das 18 horas, mas que quando se dirigiu até ao carro na manhã seguinte deparou-se com o lugar vazio.

O lesado pede a quem tenha alguma informação sobre o caso para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa.

Disse ainda que tem muita estima pela carrinha e que é o seu meio de transporte para trabalhar todos os dias.