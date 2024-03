Carrinha furtada já foi recuperada

A carrinha de caixa aberta de marca ‘Bedford’ que foi furtada na noite de quarta-feira no Caminho do Poço Barral, no Funchal, já foi encontrada.

O veículo foi localizado na madrugada deste sábado, por volta da 1 horas, na zona do Lido.

Segundo o proprietário a carrinha não estava danificada. A Polícia de Segurança Pública já foi informada.