Autoridade de Saúde lembra que vacina contra o sarampo é gratuita e administrada nos Centros de Saúde

A vacina contra o sarampo é administrada de forma gratuita nos Centros de Saúde da Região. A indicação é deixada pela Autoridade Regional de Saúde que, hoje, confirma um caso de sarampo na Região, que diz respeito a uma cidadã ucraniana, não vacinada contra a doença.

"A cidadã estrangeira tem estado em circulação, com história de viagem recente à Região Autónoma dos Açores. Está a ser acompanhada, pela Autoridade de Saúde Regional, tendo sido tomadas todas as medidas indicadas para o controlo da infeção. Assinala-se que a doente está estável e fora do risco de contágio. Neste momento, não estão identificados outros casos suspeitos de Sarampo na RAM", indica em nota à imprensa.

Mais avança que, na Madeira, em 2022, a cobertura vacional foi de 99% em crianças que completaram dois anos. No caso da vacina contra o sarampo, é administrada a crianças em duas doses (uma aos 12 meses e a outra aos 5 anos). É também administrada em adultos sem história de sarampo, com uma dose única.