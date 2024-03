Porto do Funchal volta a receber a Taça da Madeira de Regatas em Linha

A Associação Regional de Canoagem da Madeira realiza no próximo sábado, dia 2 de Março, pelas 10h00, a Taça da Madeira de Regatas em Linha, prova integrada no Calendário Regional de Competição.

Esta prova de regatas em linha é destinada às categorias K1 e SUPC Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores e Seniores Masculinos e Femininos, os quais terão de percorrer uma pequena distância de 500 metros.

Estão inscritas nesta prova 137 embarcações K1 e SUPC, envolvendo 137 canoístas, oriundos da Associação de Desportos e Natureza Ponta do Sol, da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico.

Os canoístas apurados das categorias Cadetes, Juniores, Séniores e Absolutos irão representar a Região na Taça de Portugal de Regatas em Linha, nos dias 20 e 21 de Abril na pista de Montemor-o-Velho.