Zelensky acusa Putin de escolher guerra ao rejeitar encontro bilateral

O Presidente ucraniano acusou hoje o homólogo russo de estar a "optar pela guerra" ao rejeitar uma reunião bilateral para tentar colocar um fim ao conflito que opõe os dois países há quatro anos.

"Infelizmente, o lado russo está mais uma vez a optar pela guerra. (...) Simplesmente não quer acabar com a guerra", denunciou Volodymyr Zelensky, reagindo às declarações de Vladimir Putin.

Horas antes, Putin tinha considerado inútil a realização de um encontro com o Presidente ucraniano antes de estar concluído um acordo de paz entre Moscovo e Kiev.

A troca de declarações surgiu quando prosseguem os esforços diplomáticos para encontrar uma solução negociada para o conflito, iniciado com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e que permanece sem perspetivas imediatas de resolução.

Zelensky tem defendido repetidamente a necessidade de contactos diretos ao mais alto nível político para acelerar o processo negocial, enquanto Moscovo insiste que um encontro entre os dois líderes apenas faria sentido após a definição prévia dos principais termos de um eventual acordo.

As divergências sobre as condições para a realização de negociações diretas continuam a refletir a distância entre as posições das duas partes, apesar das sucessivas iniciativas internacionais destinadas a promover um cessar-fogo e uma solução diplomática para a guerra.