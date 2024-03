Bárbara Bandeira traz ousadia à Semana do Mar do Porto Moniz

A cantora nacional Bárbara Bandeira vem cantar ‘Como Tu’, ‘Onde Vais’ e ‘A Última Carta’, temas de grande sucesso, à Semana do Mar do Porto Moniz. A artista acaba de ser anunciada pela autarquia local através da sua página de Facebook.

A sua actuação acontece a 25 de Julho.

A conhecida artista, que já ganhou alguns prémios, como o Prémio Revelação na gala dos Globos de Ouro, da SIC, em 2018, esteve o ano passado na Madeira, onde actuou no Parque de Santa Catarina, no âmbito do festival Summer Opening.

Também hoje a Câmara anunciou a presença de Franco na Semana do Mar, reforçando a sua aposta nos artistas e projectos regionais.

Além de Bárbara Bandeira e Franco, actuam ainda no festival David Carreira e Ernesto Macedo (24 de Julho); Herman José e Wilson Correia (23 de Julho); 4Litro, Duo Pimbalhudo e Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz (22 de Julho); Pedro Abrunhosa e Elisa Silva (26 de Julho); Nininho Vaz Maia e Miguel Pires (27 de Julho); Fernando Daniel e Live Brisk (28 de Julho).

O festival realiza-se entre os dias 22 e 28 de Julho.