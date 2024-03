Esgotado o primeiro concerto do Festival de Música da Madeira

Os bilhetes para o concerto inaugural do 37.º Festival de Música da Madeira agendado para as 21 horas deste sábado, 2 de Março, estão esgotados.

A apresentação vai juntar a Orquestra Clássica da Madeira com quatro solistas, a jovem soprano Tatiana Vizir, a contralto Maria Luísa de Freitas, o tenor Alberto Sousa e o baixo Ricardo Panela e com o Coral De São José, constituído por 55 coralistas, sob a direcção do concerto o maestro Martin André.

Trata-se de um regresso do Festival de Música da Madeira que não se realiza desde 2015.