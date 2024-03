PAN Madeira dá a conhecer medidas no âmbito da juventude e da educação

O PAN Madeira, sobre o mote “Por uma autonomia verde”, esteve reunido com a Associação Académica da Universidade da Madeira. Ocasião aproveitada para falar com os/as jovens da Universidade da Madeira e dar a conhecer as suas medidas no âmbito da juventude e da educação, refere o partido em nota à imprensa.

"O PAN tem tido sempre a preocupação de falar com quem está no terreno e tem dados e trabalho concreto, de modo a podermos abordar as questões com conhecimento de causa", refere Mónica Freitas, deputada na Assembleia Legislativa Regional, que acompanhou o candidato Marco Gonçalves, cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Madeira às Eleições Legislativas.

As preocupações dos jovens prendem-se com o futuro, a empregabilidade, a autonomia financeira e a habitação. Mais além dos fatores financeiros, também há desmotivação por parte dos estudantes do ensino superior, acabando alguns deles por desistir dos cursos.

“Todos estes fatores devem ser de alerta, quer pela necessidade de reformulação do ensino, ao nível das oportunidades e da qualidade, quer pela importância de valorizar os nossos quadros e a aposta em medidas que fixem os jovens na Região. É necessário pensar a longo-prazo para que tenhamos quadros competentes e tornemos o nosso mercado de trabalho mais competitivo, dando oportunidade e condições aos jovens para cá ficarem”. PAN Madeira

O partido reforça que o PAN tem várias medidas para a juventude, sendo o partido por si só constituído por jovens, e que passa não só por maior financiamento do Estado para a melhoria das infraestruturas e do ensino, como a fixação das viagens aéreas, apoio ao alojamento para estudantes do 1.° ano enquanto aguardam pelas bolsas de estudo, maior investimento em residências universitárias na Região dando resposta a estudantes provenientes também do Continente e do exterior e o reajuste dos critérios para as bolsas de estudo e adaptação dos valores face ao aumento do custo de vida.

O partido reforça ainda a medida que anunciou nas Regionais, de aposta num pólo universitário no Porto Santo, descentralizando os serviços e apostando na investigação em energias renováveis. "É fundamental valorizar os nossos jovens, garantir a sua representatividade nos órgãos de poder de decisão e dar o devido mérito e reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Ficamos muito satisfeitos por ver o espírito de iniciativa da Associação Académica, que aposta também na questão ambiental."