PAN Madeira quer mais apoios para as forças de segurança

A candidatura do PAN Madeira às eleições legislativas, encabeçada por Marco Gonçalves, dedicaram o dia de campanha às forças de segurança, tendo mantido reuniões com o comandante do Comando Territorial da GNR na Madeira, o tenente-coronel Marco Paulo Pereira Nunes, e com o comandante regional da PSP na Madeira, o superintendente-chefe Luís Simões.

"Ambos os serviços são da competência exclusiva do Estado, não sendo regionalizado, sendo fundamental levar esta questão à República e garantir os meios adequados ao seu pleno exercício e adaptado ao contexto regional", defendeu o candidato.

A "falta de efectivos" foi um dos problemas identificados por Marco Gonçalves. Situação esta que, segundo o cabeça-de-lista do PAN, pelo círculo da Madeira, limita a actuação da PSP, "essencial para garantir a segurança da população e o estado de direito".

O partido defende também "a regionalização do parque imobiliário, de modo a facilitar a gestão destas forças" e que "o trabalho administrativo desempenhado nas esquadras ser realizado por civis, de modo a desocupar os agentes e puderem efetivamente estar no terreno".

Outra das preocupações colocadas pelo PAN, nos encontros com as forças de segurança, foi no âmbito da causa animal, tendo-se mostrado "satisfeitos com o trabalho realizado". Ainda assim, evidenciam a "falta de respostas na comunidade nesta área e a necessidade de aposta em mais formação para os guardas nacionais republicanos".