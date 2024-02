UMa aborda os 'Desafios da Escola e da Educação Física'

'Desafios da Escola e da Educação Física – Tradição e Inovação' é o tema da acção de formação, promovida nos dias 1 e 2 de Março, sexta-feira e sábado, pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, com apoio do o Centro de Desenvolvimento Académico.

O primeiro dia irá decorrer no Madeira Tecnopolo, com a Cerimónia de Abertura, com início previsto para as 14h30. Contará com a presença do Reitor da UMa e do Secretário Regional da Educação Ciência e Tecnologia. Esta é uma acção com validação pela DRE (para os grupos 160, 260, 620 e outros) e com a duração de treze horas. O objectivo passa por contribuir para compreender os desafios que se colocam à Escola em geral e à Educação Física em particular, equacionando estratégias e fornecendo ferramentas didáticas que optimizem um processo pedagógico personalizado.

As inscrições deverão ser efetuadas online, antes do início do evento, através do link criado para o efeito.