Benfica recebe Rangers a tentar recuperar da goleada no Dragão

O Benfica recebe hoje o Rangers, da Escócia, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, numa partida em que procura dar resposta positiva à goleada 5-0 sofrida com o FC Porto, no Dragão.

O regresso do emblema 'encarnado' às competições da UEFA acontece após duas derrotas com os rivais, com o FC Porto para a I Liga, que ditou ainda a perda da liderança, e com o Sporting na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (2-1).

Há três anos, também na Liga Europa, mas na fase de grupos, Benfica e Rangers defrontaram-se por duas vezes e em ambas as ocasiões o resultado foi empate: 3-3 no Estádio da Luz e 2-2 em Glasgow.

O alemão Tobias Stieler é o árbitro designado para a receção do Benfica ao Rangers, que lidera o campeonato escocês com dois pontos de vantagem sobre o rival Celtic, em jogo que terá inicio às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Na quarta-feira, o Sporting empatou em casa com a Atalanta a um golo, igualmente na primeira mão dos oitavos de final.