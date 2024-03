PAN defende "zona de indústria verde" na Madeira

A candidatura do PAN Madeira às legislativas nacionais defendeu esta terça-feira, 5 de Março, a criação de uma "zona de indústria verde" na Zona Franca da Madeira.

A ideia, explica o cabeça-de-lista, Marco Gonçalves, "é reconverter as fontes de energia fósseis em energia limpa propondo a nível da República que as empresas que acedam a estes critérios, tenham benefícios em sede de IRC".

A comitiva do partido Pessoas-Animais-Natureza estiveram hoje em acção de campanha no Miradouro do Pico do Facho e na Zona Franca da Madeira, onde a candidatura apontou que "é importante investir numa economia verde, sustentável e que possa dar o exemplo".

A conservação dos miradouros enquanto pontos turísticos e de valorização do património merece também a atenção do PAN: "apesar desta não ser uma questão que diga respeito à República, temos que olhar para o País e para a Região com um olhar sério sobre o papel de quem tem poder de governação e que deve ter uma visão abrangente, e que incida sobre a proteção e conservação da natureza".