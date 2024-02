Professores exigem "educação inclusiva para todos e cada um" na Madeira

O Sindicato dos Professores da Madeira apresentou à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia uma Moção Reivindicativa intitulada 'Por uma escola, verdadeiramente, inclusiva e pela valorização dos seus profissionais'.

O documento foi aprovado no Encontro sectorial '(Re)construir a escola inclusiva: desafios e oportunidades', que se realizou no auditório do SPM, nos dias 16 e 17 de Fevereiro, e juntou os professores e os educadores de Educação Especial, que exigiram "que as escolas da RAM ofereçam as condições necessárias à implementação de uma educação inclusiva para todos e cada um".

Os professores participantes no Encontro (Re)construir a escola inclusiva: desafios e oportunidades estão dispostos a lutar, sob a liderança do SPM, pela implantação das condições necessárias ao cumprimento desse objetivo primordial. Por outro lado, porque não há educação de excelência sem profissionais valorizados, estes docentes estão dispostos a lutar, também, pelos seus legítimos direitos a uma carreira dignificada e a uma profissão valorizada, para que o desempenho da profissão docente seja exercido com a qualidade e a dignidade que a Educação da Região e do País merecem. SPM

Confira o documento na íntegra