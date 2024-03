Pestana Hotel Group recebe 5 'óscares do turismo'

O Pestana Hotel Group (PHG) "acaba de receber mais cinco distinções na cerimónia de 2024 dos World Travel Awards Europe", que se realizou ontem em Berlim. "Os galardões, considerados os 'óscares do turismo' foram atribuídos pelo desempenho dos hotéis, em categorias europeias e nacionais, que vêm reforçar o posicionamento internacional do maior grupo hoteleiro português", salienta uma nota de imprensa divulgada esta manhã de quinta-feira.

"Na cerimónia europeia dos 'óscares mundiais do turismo', o PHG recebeu a distinção de melhor hotel da Europa nas categorias de Beach Hotel com o Pestana Alvor Praia, City Family & Wellness Resort e Luxury Business Hotel com o Pestana Palace Lisboa e ainda Most Romantic Resort com a Pousada Mosteiro Amares. Adicionalmente, o Pestana Vintage Porto alcançou o galardão de Leading City Hotel", resume as distinções.

Mais em concreto, salientam, "o Pestana Alvor Praia, localizado no topo da falésia da Praia dos Três Irmãos destacou-se na categoria Beach Hotel, como um hotel de excelência para uma experiência à beira-mar. O Pestana Palace Lisboa foi duplamente premiado como City Family & Wellness Resort e também Luxury Business Hotel, consolidando assim sua reputação como um hotel para quem procura conforto, bem-estar e facilidade para viagens de lazer ou de negócios. Destaca-se também a atribuição da categoria de Most Romantic Resort à Pousada Mosteiro Amares, reconhecendo-a como um lugar verdadeiramente romântico e encantador. Adicionalmente, o Pestana Vintage Porto alcançou o galardão de Portugal’s Leading City Hotel, reafirmando ser um hotel de destaque na cidade do Porto".

Sobre estes prémios, José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group, disse: "É com imenso orgulho que vemos o trabalho do Pestana Hotel Group a ser reconhecido à escala global, demonstrando claramente que mantemos um crescimento sólido, assim como a continuidade do compromisso em proporcionar experiências memoráveis a todos os nossos clientes."

Refira-se que os World Travel Awards foram criados em 1993 e pretendem valorizar "as melhores práticas no setor do Turismo mundial, sob a ótica de mais de 200 profissionais e do público em geral. Após esta edição europeia, segue-se, em maio, a cerimónia das geografias Médio Oriente e Oceano Índico, e também Caraíbas e Américas, enquanto os prémios para o continente africano serão revelados em outubro. A grande gala final deste ano realiza-se na ilha da Madeira, a 24 de Novembro", recorda a nota para finalizar.