Associação Raquel Lombardi promove encontro internacional Erasmus+

A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi - ACSSRL, em parceria com o Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL e a Escola Básica do 1.º ciclo e Pré-Escolar do Monte, organiza o encontro internacional de projetos Erasmus+, que irá decorrer no próximo dia 12 de Março, no auditório do ISAL.

Esta primeira edição será dedicada ao conceito “Educational Europa”, contemplando a apresentação de projetos que versem a inclusão social, a cooperação escolar, o desenvolvimento de novas competências e aprendizagens e a utilização de recursos digitais.

A iniciativa conta com a participação de uma dezena de palestrantes, investigadores e formadores, intervenientes nos vários projectos em discussão, oriundos de cinco países europeus, a saber, Grécia, Itália, Letónia e Portugal.

Raquel Lombardi, Presidente e Fundadora da ACSSRL, Sancha de Campanella, Vice Diretora Geral do ISAL e Marina Silva, Coordenadora Regional de Projetos Erasmus, da Agência Nacional Erasmus, irão intervir na sessão de abertura do evento, aludindo para o contributo das organizações na implementação de boas práticas de inovação educativa e mobilidade no contexto europeu.

Enumeram-se os principais palestrantes: Andreia Carvalho e Cláudia Afonso (ISAL, Portugal), responsáveis pela coordenação dos programas de mobilidade Erasmus do ISAL; António Pimenta (Escola EB1/PE do Monte, Portugal) irá partilhar a sua experiência e aprendizagens desenvolvidas no âmbito de projetos Erasmus; Georgia Karagianni (Grécia) irá proferir uma comunicação sobre o projecto “E.S.S.E.N.C.E”; Daniele Trevisan (Itália) apresentará o projecto europeu IncludeMe, cofinanciado pelo Erasmus; Vanda Novokšonova (Letónia), apresentará o projecto de mobilidade de docentes ou educadores “Excellence Boost: Educational Excellence”; e Diogo Goes (ACSSRL, Portugal) irá apresentar o projecto “MailArt4 Seniors”, promotor das aprendizagens ao longo da vida e do envelhecimento ativo, desenvolvido entre 2022-2023 pela Associação Raquel Lombardi, dirigindo-se a utentes da Casa São José, em Câmara de Lobos.

Refira-se que a Associação Raquel Lombardi é coordenadora regional dos projectos “IncludeMe”, “E.S.S.E.N.C.E.”, “Excellence Boost” e “MailArt4 Seniors”, cofinanciados pelo Erasmus +.

A iniciativa confere um certificado da organização, encontrando-se, atualmente, para acreditação pela Direção Regional de Educação para validação da atividade no âmbito da progressão na carreira docente. Aos docentes interessados solicita-se a inscrição junto das entidades organizadoras. A conferência tem a abertura oficial marcada para as 15h00 da próxima terça-feira, 12 de março. A entrada é livre.

De destacar, que no passado mês de Fevereiro a Associação Raquel Lombardi, possibilitou a várias escolas da Região que possuem a “Bandeira Eco Escolas” participarem na reunião transnacional do projeto “Wasteless” que decorreu na Alemanha, entre os dias 24 e 29 de Fevereiro e reuniu parceiros de Portugal, Turquia, Roménia, Grécia, entre outros. A iniciativa visa “a adoção de práticas mais sustentáveis, em termos da redução do consumo, reutilização de materiais e reciclagem de produtos descartados, contribuindo para a eficiência energética e a preservação dos ecossistemas".