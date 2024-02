Professores búlgaros em Erasmus+ fazem formação na Madeira

A Madeira foi palco da formação de nove professores búlgaros da SU 'Ekzarh Antim I', Kazanlak, Bulgaria, entre os dias 18 e 23 de Fevereiro.

Os workshops inovadores realizados no âmbito do projecto Erasmus+ versaram sobre a metodologia STEM, competências para o século XXI, robótica, realidade aumentada e inteligência artificial, elementos cruciais do currículo contemporâneo. As formações tiveram como objectivo capacitar os professores para o actual cenário educacional, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental.

Os docentes envolvidos visitaram diferentes locais, tal como a Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar da Lombada, Ponta do Sol, onde tiveram a possibilidade de vivenciar o ambiente educacional local e interagir com os educadores e professores.