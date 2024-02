'HBG' ruma a Espanha no âmbito de mais um projecto Erasmus+

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, integra um novo projecto de acreditação internacional, no âmbito do programa Erasmus+, que terá lugar em Valência, Espanha, de 26 de Fevereiro a 1 de Março.

A mobilidade integra a formação de alunos, tendo como objectivo "melhorar o sucesso escolar; reforçar uma cultura de cidadania ativa, numa perspectiva inclusiva e responsável; incrementar o envolvimento da comunidade educativa na vida da escola e implementar medidas que promovam o envolvimento pessoal/ profissional e organizacional da HBG".

Ao longo de uma semana, na escola parceira “IES Eduardo Primo Marqués”, os alunos "vão participar em workshops, formações/ estágios que visam o alargamento e aprofundamento de conhecimentos e competências profissionais. O contacto com diferentes áreas vocacionais, possibilitará o acesso a experiências práticas em diversas áreas de formação, bem como o desenvolvimento de competências profissionais", explica a escola em nota emitida.

Fundindo as vertentes educativas, culturais e sociais, preconizadas pelo universo Erasmus, haverá, então, a oportunidade de conhecer e absorver a cultura local através visitas a pontos de interesse como o emblemático edifício avant-garde “City of Arts and Sciences”, do arquiteto de renome Santiago Calatrava; o “Oceanogràfic” (maior aquário da Europa); o “Hemisfèric” (sala de cinema 3D); o “Ajuntament de Carlet” e uma fábrica de fruta (especializada na produção de laranja e dióspiros). HBG

Com a participação nestes projectos internacionais, "a HBG reitera o seu papel activo na cidadania europeia e reforça a sua internacionalização bem como a projeção do país e, em particular, da região em contexto europeu".