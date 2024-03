“A sondagem é interessante e relevante”

“Como qualquer instrumento de auscultação popular e de análise de tendência de voto, a sondagem de hoje do DIÁRIO de Notícias merece a nossa atenção, a nossa análise e a nossa consideração ponderada”, começou por salientar Francisco Gomes, cabeça de lista do Chega (CH) referindo-se à sondagem hoje divulgada da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, que atribui ao CH o terceiro melhor resultado e a eleição de um deputado, que a confirmar-se será a estreia pela Região na Assembleia da República.

O candidato ressalva no entanto que “os resultados que a mesma expressa – sondagem - não alteram minimamente o nosso foco, a nossa dedicação e a nossa determinação para continuar a trabalhar nos dias que faltam até ao acto eleitoral, de forma a transmitir às pessoas a mensagem fundamental da campanha: que é agora ou nunca que nós usamos a oportunidade para livrar o país da corrupção, da incompetência, da pobreza e do desgoverno que nos tem dominado ao longo das últimas cinco décadas pela mão do PSD e do PS”, apontou.

Francisco Gomes não nega que “a sondagem é interessante, é relevante”, mas ainda assim deixa claro que o ‘bom resultado’ que a mesma indicia “em nada altera o que nós temos pensado e programado como candidatura, por isso em nada afecta o nosso foco e a nossa motivação”, concluiu.