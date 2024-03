CMF convida madeirenses a visitar Feira do Livro até 10 de Março

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) divulgou, este domingo, um vídeo promocional da 50.ª edição da Feira do Livro, que decorre até 10 de Março, na Avenida Arriaga.

No clipe, de cerca de um minuto e meio, a presidente da autarquia, Cristina Pedra, realça que esta edição tem uma programação intensa e diversificada', com "lançamentos de livros, sessões de autógrafos, exposições, concertos, apresentações e uma grande energia cultural".

Com efeito, e conforme já foi noticiado, este ano foram investidos 150 mil euros e mobilizadas 152 pessoas na programação da Feira do Livro do Funchal 2024, que conta com a presença de 27 stands de 26 editores, além de autores e artistas reconhecidos a nível nacional e regional, como Válter Hugo Mãe, Paulo de Carvalho, Tiago Nacarato, Pedro Chagas Freitas, Elisa, a banda madeirense Napa, entre outros.

Cristina Pedra indica ainda que no ano passado foram vendidos 5 mil livros, "nesta que esta é uma mostra consolidada" e convida "todos os funchalenses e madeirenses a virem ao grande evento cultural que é a Feira do Livro".