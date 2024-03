Sílvia Vasconcelos vê nas sondagens “elementos de instrumentalização eleitoral”

No último lugar das intenções de voto, atrás do Bloco de Esquerda, do PAN e do Livre, a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M atribui à CDU 0,7% ‘dos votos’.

Na reacção ao estudo de opinião, Sílvia Vasconcelos, a cabeça-de-lista na Madeira pela coligação formada pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Ecologista ‘Os Verdes’, conclui que “as sondagens além de elementos de instrumentalização eleitoral, como está comprovado e é corroborado por académicos e especialistas do ramo, têm errado pelo menos nos três últimos actos eleitorais, no país”.

Para sustentar esta apreciação, a candidata destaca “a última sondagem para a CDU, nas últimas eleições na RAM: a CDU/M desaparecia. Afinal, manteve um deputado, duplicou eleitorado e quase formava um grupo parlamentar”, atira a antiga deputada.

Argumento para reiterar que “para a CDU, a única sondagem que conta é a do eleitorado nas urnas de voto. Os únicos resultados em que é possível acreditar”, acrescenta.

Desde já deixa também uma garantia. “Sejam quais forem, os resultados, no dia 11 continuaremos a trabalhar com os valores que nos norteiam: ética, compromisso de trabalho, humanismo e, sobretudo, igualdade e justiça social”, concretizou.