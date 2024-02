Leixões - Nacional joga-se às 20h15 desta quarta-feira

O encontro entre Leixões e Nacional a contar para a 20.ª jornada da II Liga que tinha sido agendado para esta quarta-feira, 28 de Fevereiro, com início marcado para as 18 horas, veio a sofrer uma alteração no horário, pelo que terá o seu início a partir das 20h15, segundo informação divulgada pelo Clube Desportivo Nacional na seu site oficial, assim como pela Liga Portugal num comunicado oficial divulgado na sua página oficial.

De referir que este encontro estava agendado inicialmente para o dia 4 de Fevereiro, pelas 11 horas, mas veio a ser adiado por não estarem reunidas as condições de segurança, no Estádio do Mar, devido ao insuficiente número de agentes policiais presentes naquela data, para a realização do mesmo.

De referir que esta partida terá transmissão televisiva em directo pela SportTV.