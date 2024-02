Nacional com o mesmo 'onze' para o Leixões

O CD Nacional entra em campo, daqui a pouco para cumprir o jogo que está em atraso da 20.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga) diante do Leixões e que tem o seu início marcado para as 20h15 no Estádio do Mar.

Nesta partida o técnico Tiago Margarido voltou a apostar no mesmo onze que no passado sábado onde os alvinegros venceram em casa o Penafiel por 3-2.

Eis a equipa inicial do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulisses, José Gomes, Danilovic, Luís Esteves, Carlos Daniel, Gustavo Silva, Witi e Chuchu Ramirez.

Já o Leixões irá alinhar com: Stefanovic, Paulinho, Léo Bolgado, Danrlei, Simão, Paulo Alves, Zag, Vitó, Adriano Amorim, João Lima e Ventura.

De referir que à entrada para este jogo os alvinegros ocupam o terceiro lugar com 43 pontos enquanto a formação de Leixões está no 16.º lugar com 22 pontos.