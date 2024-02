O Nacional empatou esta noite (1-1) em casa do Leixões, em jogo em atraso da 20.ª jornada da II Liga.

Os alvinegros estiveram em vantagem desde os 65 minutos, fruto de um golo de cabeça do defesa esquerdo José Gomes, mas acabaram por consentir a igualdade no período de descontos, aos 90+2, num golo, também de cabeça, de Léo Bolgado.

Com este resultado, o Nacional manteve a terceira posição, passando a somar 44 pontos, menos cinco que o AVS, segundo classificado, e mais três do que o rival Marítimo, quarto com 41.