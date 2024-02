Oposição contesta alteração ao orçamento do Funchal

A Assembleia Municipal do Funchal discute uma alteração ao orçamento do Funchal com transição de uma verba de 21 milhões do ano anterior e outra, de 8 milhões, de uma aplicação financeira.

A Oposição socialista contesta esta proposta porque, como afirmou Andreia Caetano, resulta da não execução do orçamento.

"O que será preciso para fazerem orçamentos correctos", pergunta.

O PS acredita que estas verbas vão transitar até ao último ano de mandato "que é ano de eleições".

A vereação, através de Helena Leal, rejeita as críticas do PS e lembra todos os apoios sociais que foram muito reforçados por esta vereação.