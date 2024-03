Rússia diz ter intercetado três aviões franceses no mar Negro

A Rússia afirmou hoje ter descolado um caça para intercetar três aviões militares franceses que se aproximavam da sua fronteira na região do mar Negro, um incidente algo usual mas que surge em plenas tensões com Paris.

"À aproximação do caça russo, os aparelhos militares estrangeiros deram meia-volta", anunciou o Ministério da Defesa russo em comunicado, precisando que se tratavam de dois Rafale e de um avião radar da Força Aérea gaulesa.

"O aparelho russo regressou sem problemas à sua base de origem. Não se registou violação da fronteira do Estado russo", precisou o ministério.

A interceção consiste numa operação destinada a ir ao encontro de um avião considerado demasiado próximo de um espaço aéreo, ou que o tenha penetrado.

Os incidentes que envolvem aviões russos e aparelhos de países da NATO, que integra a França, são relativamente frequentes, mesmo antes do início da guerra na Ucrânia.

Na generalidade ocorrem sobre o mar Negro, mas também no mar Báltico e outros locais.

O incidente de hoje surge num momento em que o Presidente francês Emmanuel Macron não excluiu, em declarações na semana passada, o possível envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, uma eventualidade rejeitada pela maioria dos parceiros ocidentais.

No entanto, e apesar de ter confirmado as suas palavras em plena controvérsia, Macron assegurou hoje não pretender uma "escalada" com a Rússia.