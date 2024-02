‘Roteiro de Proximidade com as freguesias’ leva a presidente da CMF a São Roque

A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou, este sábado, vários sítios da freguesia de São Roque, "onde se inteirou de algumas obras reivindicadas pela população, algumas em curso, outras já com projectos concluídos, cujas empreitadas deverão ser lançadas para o terreno ainda este ano".

Conforme informou a CMF através de comunicado, Cristina Pedra, acompanhada do vice-presidente Bruno Pereira e do executivo da Junta de Freguesia, presidido por Pedro Gomes, anunciou que o projecto para o alargamento da Travessa da Água de Mel até ao Caminho do Olival, já está concluído, estimando que a obra avance até final do primeiro semestre deste ano. Em fase de elaboração de projecto encontra-se o novo arruamento do Beco do Calhau, outra obra que deverá avançar também este ano.

Durante a deslocação foram avaliados outros investimentos ao nível das redes pluviais, pequenos alargamentos de becos e veredas, bem como foram inventariadas a criação de estacionamentos e outras infraestruturas importantes para a freguesia.

Já no Miradouro de São Roque, Cristina Pedra assumiu "o compromisso de ali serem realizados alguns melhoramentos, antes das festas do Senhor São Roque, em Agosto". Foi ainda avaliada a possibilidade de retirar um canteiro próximo ao bairro social da autarquia, por baixo do Miradouro, para criar mais lugares de estacionamento.

No final da visita a São Roque, no âmbito do ‘Roteiro de Proximidade com as Freguesias’, a presidente da CMF explicou que se tratou de mais uma visita para ver não só o que está a ser feito no terreno, mas também analisar problemas e arranjar soluções para proporcionar mais qualidade de vida à população desta freguesia.