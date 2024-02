CMF aprovou 600 mil euros em apoios sociais

A Câmara Municipal do Funchal aprovou hoje, em Reunião de Câmara, um conjunto de apoios sociais, no valor de 600 mil euros.

À saída da reunião, a presidente da autarquia explicou que “foram aprovados 762 processos” que se refere ao apoio nos medicamentos, no valor de 261 mil euros, mais 324 mil euros para o apoio ao arredamento, a que se junta o “apoio à família e natalidade, que perfaz 14 mil euros”.

A autarca explicou que os apoios sociais “aos funchalenses, às famílias carenciadas, mas também com o foco”, que classificou de “muito grande”, na “classe média” têm vindo a aumentar, desde 2021. Precisamente “mais 146%”, o que “traduz-se numa dotação, aprovada e consagrada no Orçamento Municipal, para 2024, de 4 milhões e 200 mil euros”.

Cristina Pedra que sublinhou ainda o dinamismo que a autarquia e o Funchal vivem, dando exemplos concretos, que contrariam as acusações da oposição. “Não há maior actividade e dinamismo do que este executivo tem feito”, sendo que as “famílias funchalenses têm notado que há maior solidariedade financeira e social”, por parte da CMF, como vê nos apoios socias, mas também na devolução de impostos aos munícipes, em que, por exemplo, “só este ano serão devolvidos 7,7 milhões de euros a todos nós que descontamos para o IRS, o que não acontecia com o anterior executivo”.

Além disso, enumerou ainda outros “benefícios fiscais” em vigor, com destaque para os jovens, havendo vários projectos de investimentos, como é o caso do programa de repavimentação de 5,5 milhões de euros para as principais ruas e artérias da cidade, que “estão degradadas por não ter havido investimento significativo no anterior executivo”.