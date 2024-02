Presidente da República assume que “os madeirenses são excepcionais”

O Presidente da República afirmou, há pouco, que “os madeirenses são excepcionais, calorosos e gostam da noite como eu”. Teceu ainda elogios ao mar e à gastronomia da Madeira.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no stand da Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), onde degustou fruta e bolo do caco. O Presidente da República garantiu que vai voltar à Madeira “logo que possa”, ainda antes do Verão.

Questionado sobre se a actual situação na Região pode afectar o turismo, Marcelo negou que tal possa acontecer. “Em períodos difíceis da pandemia eu estive lá, que em muitos outros pontos do território nacional estava tudo fechado e a Madeira resistia”, garantiu o Presidente da República. “A Madeira é uma força da Natureza”, assumiu.

Quanto a uma decisão em relação ao futuro da Madeira, “só depois do dia 24”.