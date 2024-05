PSP deteve dois homens suspeitos de furto na Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira deteve dois homens, com 23 e 45 anos, naturais e residentes no Funchal e em Câmara de Lobos, pelos crimes de furto a estabelecimento comercial com arrombamento e furto em residência.

A primeira ocorrência teve lugar na madrugada do dia 12 de Maio, na cidade do Funchal – Lazareto, sendo que após contatadas as autoridades policiais por parte do proprietário da residência foi possível interceptar e deter o suspeito do crime quando este já se encontrava na zona de S. Roque. Desta forma foi possível apreender e recuperar para além dos objectos furtados (1 televisor no valor de 1000 euros), a viatura utilizada para cometer o crime e a consequente fuga, a qual havia sido também furtada". Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira

A segunda ocorrência teve lugar na madrugada de ontem, na zona dos armazéns comerciais existentes no Poço Barral - Funchal. A comunicação imediata para as autoridades por parte de um segurança daquele estabelecimento permitiu a rápida reação policial, tendo o suspeito do furto sido detido já na zona dos Piornais, após ter-lhe sido movida perseguição policial. Foram recuperados todos os objectos furtados sendo que o veículo utilizado para cometer o ilícito também recuperado, por ter sido furtado na zona de Câmara de Lobos". Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira

Após submissão a 1.º interrogatório judicial foram-lhes decretadas as medidas de Termo de identidade e residência.