PSP deteve indivíduo pelo crime de tráfico de estupefacientes

No âmbito da actividade operacional regular desenvolvida pelo Comando Regional da PSP Madeira, a Divisão Policial do Funchal deteve um indivíduo, de 46 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes, na zona do Bairro das Romeiras – Funchal.

Após busca domiciliária, foram apreendidas 18 doses individuais de haxixe e 21 doses individuais de Alpha PHP, bem como 580 euros em numerário e outros utensílios utilizados na prática deste crime.

O Comando Regional da PSP Madeira revela ainda que identificou três homens, com as idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, naturais e residentes no Funchal, pelo mesmo crime, tendo-lhes sido apreendidas na zona do Almirante Reis – Funchal 62 doses individuais de haxixe e 10 doses individuais de Alpha PHP'.

Adianta igualmente, através de um comunicado de imprensa, que foi também identificado um indivíduo, de 32 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe sido apreendidas 55 doses individuais de Alpha PHP, na Rua Conde Carvalhal.

Identificados foram também seis homens, com as idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, naturais e residentes no Funchal na posse de seus armas brancas (uma das quais de fabrico artesanal e com elevada perigosidade – estilete) na Zona Velha da cidade, as quais foram apreendidas dada a sua posse irregular.

Os cidadãos detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência". Comando Regional da PSP Madeira

Os cidadãos menores identificados foram sinalizados para o Tribunal de Família e Menores, conclui o mesmo comunicado.