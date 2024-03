Governo disposto a criar uma cooperativa de habitação exclusiva para os polícias

O presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou esta manhã que o executivo madeirense está disposto a negociar a construção de uma cooperativa de habitação exclusiva para os agentes de autoridade e suas famílias.

“Nós estamos disponíveis para colaborar no sentido de encontrarmos soluções para colocar casas para os nossos agentes, sobretudo para os agentes mais novos, em condições muitos melhores do que as do mercado”, adiantou à margem de mais uma cerimónia de entrega de viaturas ao Comando Regional da PSP Madeira.