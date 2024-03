Sector Empresarial da Região reduziu dívida financeira total em 37,2%

O Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira, em relação ao 4.º trimestre de 2023, foi hoje disponibilizado no Portal da Secretaria Regional das Finanças. No resumo desse documento dá-se conta de que a dívida financeira total reduziu 301,2 milhões de euros, o equivalente a 37,2%, quando comparado com período homólogo do ano anterior.

Houve uma redução do passivo do SERAM de 255,9 milhões de euros , correspondente a -16,1%, bem como um aumento da situação líquida do SERAM de 230,7 milhões de euros, ou seja, +20,9%. Registou-se também um aumento do investimento do SERAM de 37,8 milhões de euros e um crescimento dos principais rendimentos operacionais em cerca de 205,9 milhões de euros (+25,5%).

Quanto ao resultado operacional bruto (EBITDA) do SERAM, deu-se um crescimento em cerca de 172,3 milhões de euros (+102,7%) e do EBIT em cerca de 157,9 milhões de euros (+389,8%).

Há um lucro de 162,3 milhões de euros e uma melhoria da estrutura financeira do SERAM (o rácio de autonomia financeira aumentou 9,0 p.p.).