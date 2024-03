José Manuel Rodrigues recebeu a Associação de Jovens Madeirenses Conectados

A direcção da Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) esteve, esta manhã, em audiência com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. Na ocasião aproveitaram para falar dos projectos da associação, assim como das principais preocupações que afectam os jovens.

Álvaro Teles, presidente da AJMC, explicou à comunicação social que a literacia política foi um dos temas abordados com o presidente do parlamento madeirense. "O que despertou mais interesse foi a iniciativa de literacia política. Realmente identificamos que esta área está ainda por desenvolver a nível de conhecimento. As pessoas não sabem muito bem no que é que estão a votar e como é que as eleições se procedem. E realmente encontram-se hesitantes em participar em iniciativas deste foro", disse o jovem.

Por exemplo, nós já gravamos vídeos há cerca de dois meses e as pessoas sempre colaboraram conosco e não hesitavam em participar nas nossas iniciativas, mas quando perceberam que o tema era política era algum que ficavam muito apreensivas porque não estavam confortáveis para estar à frente das câmara e ter esta parte de exposição. No fundo não são as caras, nem são os partidos, são as ideias que estão a ser defendidas. Álvaro Teles, presidente da Associação de Jovens Madeirenses Conectados

A associação, que existe desde 2021, tem uma presença significativa nas redes sociais: "Nos últimos dois meses nós conquistamos cerca de 6.000 seguidores no 'Instagram', já temos mais de 50.000 'likes' no 'TikTok' através dos nossos vídeos".

O novo mandato, que se iniciou em Dezembro último, tem como objectivo aumentar o número de associados. "No fundo o nosso objectivo é aumentar o nosso número de associados, que neste momento são 35, já foram mais oito neste mandato. O objectivo é realmente aumentar este número ao longo do mandato", afirmou.

Acutalmente a AJMC é composta por 18 colaboradores.

Entre as principais preocupações que afectam os jovens madeirenses espalhados por Portugal continental está a habitação e o emprego: "Uma das nossas iniciativas, que tivemos agora, foi sobre a literacia política. Nós perguntamos aos jovens quais são as necessidades que eles têm neste momento e um dos problemas é realmente encontrar um emprego que corresponda às expectativas salariais desses jovens. Também encontramos jovens que estão muito preocupados com a questão da habitação, que é muito difícil encontrar uma casa e é muito difícil sair da casa dos pais. Estes dois são os principais problemas", referiu Álvaro Teles.

As principais acções e objectivos da AJMC é "informar, formar, representar e conectar", disse o presidente da associação, acrescentando que estão a ser desenvolvidas iniciativas, nomeadamente o encontro de universitários, que se realiza há dois anos. "Este ano vamos ter a terceira [edição], que vai ocorrer nos dias 30 e 31 de Agosto. O objectivo é encontrar áreas que estão realmente por ser trabalhadas para os jovens e para os universitários e conseguir ajudá-los neste processo de integração".

Temos encontrado estudos que o abandono escolar tem sido cada vez mais frequente. E, através da colmatação destes problemas, nós acreditamos que estes jovens vão estar mais preparados para prosseguir no ensino superior" Álvaro Teles, presidente da Associação de Jovens Madeirenses Conectados

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados é uma associação sem fins lucrativos, fundada em Setembro de 2021. Em meados de 2020 um grupo de jovens reuniu-se com o objectivo de "potenciar o desenvolvimento pessoal, académico e profissional dos jovens madeirenses, tornando-os mais capacitados e interventivos no contexto regional, nacional e europeu", refere a página oficial da AJMC.