Navio com pás de aerogeradores abriga-se no Funchal do mau tempo em alto mar

O navio que transporta pás de aerogeradores para o norte da Europa está fundeado ao largo do Funchal desde a manhã desta terça-feira.

Conforme o DIÁRIO avançou ontem à noite, o 'UHL Future' vem de Las Palmas, nas Canárias, e segue para Kiel, na Alemanha. Tem saída programada para amanhã à noite, por volta das 23h00, mas a paragem no Funchal pode ser prolongada por mais tempo. Esta passagem pela Madeira estará relacionada com o mau tempo que se regista em alto mar, procurando o comandante resguardar o navio da agitação marítima. O cargueiro é agenciado pela Blatas.

No porão do 'UHL Future' seguem cerca de 40 pás para torres eólica. Cada pá mede cerca de 61 metros de comprimento. Para que se tenha uma ideia, as últimas pás de aerogeradores que que chegaram à Madeira, em Março de 2020, tinham 67 metros de comprimento.

No início de 2023, uma sociedade detida pela Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) lançou um concurso para fornecimento de novos equipamentos de aerogeradores. No entanto, esse processo de aquisição ainda não está concluído.