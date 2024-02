'AIDAstella' chegou ao Funchal com 2.726 pessoas a bordo

O navio 'AIDAstella' encontra-se atracado no porto do Funchal, onde chegou esta manhã, transportando 2.105 passageiros e 621 tripulantes. Cumpre uma escala de 30 horas, pelo que deixa a Madeira amanhã, pelas 13 horas, rumo às Canárias.

Este é um cruzeiro com itinerário de 14 noites, que começou no passado domingo, em Las Palmas, passa agora pelo Funchal, seguindo Tenerife, La Palma, Lanzarote, Grã-Canária, Lanzarote, Agadir, Tenerife, Fuerteventura, La Gomera, terminando a viagem no porto de origem, Las Palmas, a 3 de Março.

Também esta tarde deverá chegar ao Funchal um outro navio da rota da CAI. Trata-se do 'Marella Explorer', que vai pernoitar na Região, partindo apenas pelas 18 horas de quarta-feira. Este cruzeiro tem paragens programadas em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, agora, Funchal, seguindo-se La Palma e Tenerife. Deve trazer 2.668 pessoas, entre passageiros e tripulantes.