Capela de Santo António recebe concerto do Funchal Guitar Quartet

É já no próximo sábado, dia 2 de Março, às 20h30, que "os holofotes serão direcionados para a Capela de Santo António, na encantadora Ponta do Sol, que se prepara para receber um evento musical diferenciado: o concerto do Funchal Guitar Quartet", informa uma nota de imprensa. "Este momento singular é parte integrante do cativante ciclo de concertos 'Música nas Capelas', uma iniciativa calorosamente organizada pela Associação Retoiça e pela Câmara Municipal da Ponta do Sol".

Na nota que o grupo partilha, explicam que "o quarteto, composto pelos virtuosos guitarristas Emanuel Faria, Rafael Abreu, Rita Miragaia e Romeu Curto, promete uma experiência auditiva verdadeiramente memorável. Com um repertório cuidadosamente selecionado, que incorpora peças originais e arranjos magistrais para quarteto de guitarras, os músicos irão encantar os ouvidos dos presentes com uma sinfonia de sons e melodias".

E continua: "Cada nota, cada acorde, será uma expressão de pura paixão e virtuosismo, transportando a plateia para um mundo de emoção e beleza. Este concerto é mais do que uma simples apresentação musical; é uma jornada sensorial que convida os espectadores a se perderem nas profundezas da música mundial. Assim, prepare-se para uma noite de pura magia, onde os sons das guitarras se fundem para criar um espetáculo único e inesquecível."

Ora, continuando, "segundo a informação disponível no website da Associação Retoiça, este ciclo de concertos parte do seguinte princípio: O Ciclo de Concertos 'Música nas Capelas' procura essencialmente dar espaço a agrupamentos musicais de dimensões camerísticas existentes no panorama regional, com o intuito óbvio de demonstrar e evidenciar a fervilhante nobreza artística, com pergaminhos ecléticos, existente numa terra como a Madeira".

Também é referido que "este projeto é promovido pela Associação RETOIÇA em parceria com a Câmara Municipal da Ponta do Sol e com a colaboração de empresas e hotelaria locais", sendo que "o Ciclo de Concertos de 'Música nas Capelas' da Ponta do Sol surge em Setembro de 2013 na dupla perspetiva de valorizar projetos musicais oriundos de vários quadrantes estilísticos em conjugação com o próprio património edificado no centro histórico da Ponta do Sol, nomeadamente as Capelas de São Sebastião e de Santo António".

Este Ciclo de Concertos 'Música nas Capelas' realiza-se "entre os meses de Outubro e Maio, com uma periodicidade de duas ou três semanas entre si. Pontualmente, poderão realizar-se concertos fora deste período", sendo que "têm por base temporadas artísticas anuais com um total de 14 concertos, com uma programação cuidada e diversa. Paralelamente a este propósito, procura-se dar uma especial atenção à tradição musical madeirense, apresentando projetos de notável interesse no quadro artístico regional. Por outro lado, não esquecendo as raízes desta conceção, procuramos desafiar alguns projetos nascidos na Ponta do Sol a apresentar os seus trabalhos nos referidos Ciclos".

Além do mais, frisam que "o conceito de concerto implementado neste projeto, diferencia-se dos demais pelo facto de aliar à performance artística personalizada uma conceção estética inspirada em períodos passados da nossa história, sendo a iluminação garantida por cerca de 150 velas em simultâneo", frisando que "como anteriormente abordado, o conceito 'Música nas Capelas' surge em 2013 em resposta a um desafio proposto ao Município da Ponta do Sol, liderado então pelo Eng. Rui Marques. O projeto, entretanto, cresceu e ganhou o se estatuto próprio, fazendo parte já do panorama artístico e cultural da Região Autónoma da Madeira. Desde então realizaram-se cinco temporadas artísticas completas mais a temporada atualmente em curso com os seguintes agrupamentos".

Para mais informações sobre o concerto do Funchal Guitar Quartet, entre em contacto com a Retoiça através do website https://www.retoica.com/.