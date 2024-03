Biden diz que Trump quer destruir democracia

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o ex-Presidente Donald Trump, favorito do Partido Republicano às presidenciais de novembro, está "determinado a destruir" a democracia do país.

"Está determinado a destruir a nossa democracia e a retirar direitos fundamentais como a capacidade das mulheres de tomarem as próprias decisões em matéria de cuidados de saúde", considerou Biden, numa mensagem sobre os resultados das primárias da Super Terça-feira.

Quinze dos 50 estados do país votaram na terça-feira nas primárias, e os resultados do Partido Democrata mostraram que o Presidente norte-americano venceu em todos.

A única corrida perdida do lado democrata na Super Terça-feira foi em Samoa Americana, um pequeno território dos EUA no sul do oceano Pacífico. Biden foi derrotado pelo candidato desconhecido Jason Palmer, por 51 votos contra 40.

Trump, por seu lado, conquistou até agora 12 dos estados norte-americanos contabilizados, de acordo com projeções dos meios de comunicação social norte-americanos.

A antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU Nikki Haley ganhou em Vermont, na única vitória até ao momento contra Donald Trump na Super Terça-feira. Os resultados ainda não são conhecidos em Utah e no Alasca.

Trump e Biden são os favoritos dos respetivos partidos para se confrontarem em novembro nas eleições presidenciais norte-americanas.

"Os resultados desta noite deixam o povo americano com uma escolha clara: vamos seguir em frente ou vamos permitir que Donald Trump nos arraste para trás, para o caos, a divisão e a escuridão que definiram o seu mandato?", disse ainda Biden em comunicado.

O dirigente notou que há quatro anos, quando disputou a Casa Branca contra Trump, fê-lo "devido à ameaça existencial" que o magnata "representava para a América".

"Se Donald Trump regressar à Casa Branca, todo este progresso está em risco. Ele é movido por ressentimento e rancor", acrescentou.

Já Trump disse que os resultados de terça-feira "são conclusivos" e significam que deve ser o candidato republicano.

"Chamam-lhe 'Super Terça-feira' por uma razão e tem sido grande. Nunca houve um resultado mais conclusivo. Foi um dia e uma noite incríveis", disse o ex-Presidente num evento público em Palm Beach, na Florida, na famosa mansão que detém no resort de luxo Mar-a-Lago.

No discurso de celebração, Trump tocou num dos temas favoritos, a imigração.

"Querem fronteiras abertas e as fronteiras abertas vão destruir o nosso país. Precisamos de fronteiras e precisamos de eleições livres e justas", disse o político de 77 anos.

Trump também teceu duras críticas a Biden, afirmando que, graças ao Presidente democrata, os Estados Unidos levaram "uma grande tareia nos últimos três anos".

"O nosso país tem estado triste" e é por isso que as vitórias de hoje "vão ser inspiradoras", afirmou. "Vamos fazer algo que ninguém foi capaz de fazer", acrescentou.