Tripulante de navio resgatado ao largo do Funchal

Um homem de 33 anos, de nacionalidade indiana, sentiu-se mal esta madrugada a bordo do navio de bandeira norueguesa ‘Spar Lyra’, que navegava a Noroeste do Funchal, mais precisamente a 63 milhas náuticas, o que corresponde a 117 quilómetros.

O tripulante foi diagnosticado com gastroenterite e uma vez que tinha de receber tratamento hospitalar teve de ser resgatado, numa operação coordenada pelo Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, em articulação com o capitão do Porto do Funchal.

Segundo uma nota da Marinha, o alerta foi recebido no MRSC Funchal pelas 04h50 por contacto telefónico do navio com um pedido de desembarque, tendo sido feita uma avaliação médica do Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar.

Após ter sido autorizada a aproximação do navio ao Porto do Funchal, foi activada uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal que realizou o resgate por volta das 12h20, tendo o homem sido depois levado para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.​