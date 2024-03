Quase 14 mil pessoas chegaram esta segunda-feira a bordo de três navios

O porto do Funchal recebe, hoje, três navios trazem à Madeira um total de 13.885 pessoas, sendo que 10.656 são passageiros.

A vinda do 'AIDAmar' não estava prevista, mas o mau tempo na Corunha levou a que o comandante decidisse uma escala na Madeira. O navio iniciou o presente cruzeiro a 27 de Fevereiro, em Hamburgo, com escalas em Southampton, agora Funchal, em vez da Corunha, depois Tenerife, de onde o navio sai diretamente para as Caraíbas, com visitas a St. Kitts, Guadalupe, Barbados, Bonaire, Aruba, Curaçau, República Dominicana, Ilhas Virgens Britânicas, St. Maarten, Antígua, Açores, Lisboa, Porto, Bruges e Hamburgo. Este é um itinerário de 43 noites denominado 'Pausa pelas Caraíbas'. A bordo viajam 1.958 passageiros e 639 tripulantes, que saem da Madeira pelas 14 horas.

Já o 'AIDAcosma' e o ''Azura' são navios posicionados na rota da CAI e às segundas-feiras acostam no Porto do Funchal. Estão a fazer cruzeiros de 7 noites pelas ilhas da Madeira e de Canárias. O primeiro é proveniente de Las Palmas, traz 5.725 passageiros e 1.429 tripulantes e tem partida prevista para esta noite, às 23 horas, com destino a Tenerife.

O 'Azura' veio de Tenerife com 2.973 passageiros e 1.161 tripulantes. Fica 15 horas na Madeira e às 21h30, navega para a ilha de La Palma.