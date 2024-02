Porto do Funchal recebe dois navios com mais de cinco mil pessoas

Estão atracados esta quarta-feira, 28 de Fevereiro, no Porto do Funchal, dois navios, que estão a movimentar um total de 5.394 pessoas, 3.976 das quais passageiros. Trata-se do AIDAstella e do Marella Explorer.

O AIDAstella tem saída prevista para as 13 horas, rumo ao arquipélago das Canárias, após uma escala de 30 horas na Madeira. A bordo, viajam 2.105 passageiros e 621 tripulantes.

O Marella Explorer fica na Região 25 horas, navegando às 18 horas para a ilha de La Palma, com 1.871 passageiros e 797 tripulantes a bordo.

Os dois navios são provenientes de Canárias.

O AIDAstella está a fazer um cruzeiro de 14 noites pelas ilhas da Madeira e Canárias e também por Agadir, em Marrocos que começou a 25 de Fevereiro em Las Palmas, com término a 10 de Março no mesmo porto.

O Marella Explorer iniciou este cruzeiro de 7 noites, no passado dia 23 de Fevereiro, em Tenerife, rumando a Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, agora, Funchal, depois, La Palma, regressando a Tenerife, onde termina a viagem na próxima sexta feira.